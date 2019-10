Milano, 4 ottobre 2019 - Gli rubano la bici nel giorno del suo sesto compleanno, e gli agenti fanno una colletta per donargliene una nuova. Succede al comando di zona 6 di Milano. Giovedì 29 settembre un agente interviene su richiesta di una mamma: il figlio della donna non riesce a trovare la bicicletta nuova che aveva parcheggiato di fronte alla scuola. È il regalo ricevuto la stessa mattina per il festeggiare il compleanno, il bimbo è inconsolabile. L'agente intervenuto prende la denuncia di furto, ma commosso dal piccolo decide di coinvolgere altri colleghi per fare una colletta e comprare una nuova bicicletta. E così avviene.

La bicicletta viene donata al bambino insieme al berretto della Polizia locale e ad un biglietto con queste parole: "Ciao piccolo grande uomo, qualcuno giovedì pomeriggio ha provato a rovinarti la giornata, ma non c'è riuscito. Ti chiediamo scusa noi perché ti ha rubato, oltre alla bicicletta, il tuo bel sorriso nel giorno del tuo compleanno. Scusa per quella cattiveria che non sei riuscito a capire, e scusa perché ha provato ad insegnarti che il mondo è dei furbi. Ma non è così. Il mondo è dei giusti e degli onesti come te. Ora hai un bolide nuovo, un bolide della polizia locale. Buon compleanno dai tuoi amici vigili".