Bimba “salvata“ dall’amputazione Ora cammina

A tre anni N. ha mosso i suoi primi passi, con un ritardo “giustificato“ dall’essere nata con una serie di malformazioni alla gamba destra (senza tibia, con un perone più corto e posizionato dietro al femore dunque senza funzionalità dell’anca e del ginocchio, e in aggiunta una forma molto grave di piede torto) così severe che in realtà, secondo i medici del suo Paese, la Libia, ma anche per la letteratura internazionale, potevano essere trattate solo con l’amputazione della gamba sopra il ginocchio. Ma i genitori di N. non si sono arresi e tramite il Consolato libico il suo caso è arrivato al professor Giuseppe Peretti, responsabile dell’équipe universitaria di Ortopedia rigenerativa e ricostruttiva, e al dottor Fabio Verdoni dell’Ortopedia pediatrica dell’Irccs Galeazzi-Sant’Ambrogio, che appartiene al Gruppo San Donato.

I primari (in foto), con altri specialisti, hanno studiato per N. una strada diversa, complessa ma che sta dando risultati "sorprendenti", sottolinea il professor Peretti. La bimba libica ha già affrontato due interventi: il primo per posizionare un fissatore esterno di ultima generazione che, guidato da un software, permette correzioni di deformità complesse, e ancoraggi per favorire la progressiva estensione del ginocchio e del piede. Con un secondo intervento il perone è stato “liberato“ e accorciato: ora N. ha una gamba rigida dal ginocchio in giù ma che grazie a un tutore con un rialzo funziona come "stampella biologica", spiegano gli specialisti: "Al controllo camminava spedita e senza aiuti. Qualcosa di innato, i bambini ci stupiscono sempre". Il percorso di N. non è finito, l’attendono altri interventi che dovranno accompagnare la sua crescita; ora è in Libia, tornerà al Galeazzi tra quattro mesi e intanto i suoi dottori la seguono in telemedicina. Gi. Bo.