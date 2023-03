Bilancio Sociale "Ecco cosa abbiamo fatto"

Quaranta pagine che illustrano il lavoro svolto dall’amministrazione comunale dal 2018 al 2023: è il Bilancio Sociale approvato e pubblico. Introdotto dal Ministero della Pubblica Amministrazione nel 2006, il Bilancio di fine mandato è un rendiconto che in modo trasparente mostra gli obiettivi programmatici raggiunti durante tutto il mandato amministrativo, compresi gli anni della pandemia. "Arrivati al termine del mandato riteniamo importante riproporre il Bilancio sociale per illustrare il lavoro svolto e soprattutto consentire ai cittadini di verificare quanto realizzato del programma elettorale. In questo decennio abbiamo garantito una continuità politica e amministrativa, raggiungendo molti risultati già nel primo quinquennio, mentre altri saranno pienamente realizzati anche nei prossimi anni - dichiarano il sindaco Michela Palestra (nella foto) e il vice sindaco Luca Nuvoli -. La principale novità è la nuova organizzazione della rendicontazione, che mette in evidenza l’apporto delle politiche pubbliche del Comune di Arese agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 Onu in tutte le sue diverse accezioni. Come già fatto nel Bilancio di metà mandato, ampio spazio è stato dedicato all’emergenza Covid-19". Quattro grandi aree e tanti progetti: Arese inclusiva e comunitaria; Arese sicura viva e vivibile; Arese sostenibile, innovativa e attrattiva; un Comune efficiente, innovativo e accessibile. E tra i progetti realizzati si fa riferimento alla riqualificazione dell’area ex Alfa Romeo. Il Bilancio sociale di fine mandato è stato pubblicato sul sito istituzionale.

Ro.Ramp.