Bilancio previsionale approvato Si comincia con le piazze nuove e il rilancio del castello mediceo

di Alessandra Zanardi

La riqualificazione di piazza Garibaldi e piazza dei Fori, ma anche il rilancio del castello mediceo e della palazzina Trombini attraverso l’assegnazione di un incarico al Politecnico di Milano per la stesura di un progetto ad hoc. Sono solo alcuni degli interventi contemplati nel bilancio previsionale di Melegnano, licenziato durante l’ultima seduta del consiglio comunale. Ma le minoranze politiche vanno all’attacco e parlano di "una manovra sbilanciata sulle opere pubbliche. Per il resto, nessuna novità: mancanza di coraggio e di progettualità". Netta la bocciatura del documento economico da parte dell’opposizione. "In materia di contrasto alla crisi climatica, non c’è una sola riga di testo e di conseguenza alcuno stanziamento, mentre le politiche ambientali sono ferme al palo – osservano i consiglieri Alessandro Lambri (Pd), Dario Signorini (Pd), Pietro Mezzi (Sinistra per Melegnano) e Cosimo Santo (Insieme Cambiamo) -. Il welfare non tiene conto dei cambiamenti - sociali, economici, demografici - intervenuti nella popolazione locale. Per il castello siamo ancora alle dichiarazioni d’intenti di anni orsono. Sul futuro di Mea (la società melegnanese per l’energia e l’ambiente, ndr) non si dice nulla e sul trasporto intercomunale si rimane alla finestra, in attesa d’indicazioni da parte dell’Agenzia di bacino". Durante la discussione in consiglio, le proposte avanzate dall’opposizione sono state respinte. "Coi nostri emendamenti - rimarcano i consiglieri – volevamo testare la disponibilità della giunta e della maggioranza ad avviare un confronto costruttivo con le opposizioni. Abbiamo presentato sette emendamenti su diverse materie, dal terzo turno serale della polizia locale al miglioramento del trasporto intercomunale: tutti bocciati". L’esecutivo alla guida della città, al contrario, difende contenuti e obiettivi della manovra, comprensiva del "dovuto sostegno alla parte sociale e alla scuola" e con "previsioni d’introito rispondenti alla verità".