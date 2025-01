Bilancio in aula: "Data sbagliata"

Fissato per le 19.30 di domani il consiglio comunale sul bilancio, e l’anno nuovo si apre in polemica: "Vari consiglieri assenti, non c’era alcuna premura". La discussione e l’approvazione del bilancio di previsione, come si ricorderà, avevano dovuto “cedere il passo“, nell’ultima seduta prima delle vacanze natalizie, all’esame fiume degli emendamenti al nuovo regolamento del consiglio comunale e al nuovo statuto, terminato con il voto alle prime luci dell’alba. Nei giorni scorsi la convocazione, per il primo giorno di ripresa nel tardo pomeriggio. Una nota non senza polemica porta la firma della lista di minoranza La Svolta.

"Il bilancio di previsione – si legge nel documento – era già all’ordine del giorno del consiglio di dicembre ed era stato in quell’occasione rinviato". Nel merito: "Era stato rappresentato ai componenti del consiglio che il bilancio sarebbe stato rinviato a una seduta di fine gennaio ma, alla conferenza dei capigruppo, è invece emersa la data fissa e non discutibile del 7, in cui il nostro unico rappresentante consiliare Eliana Capizzi e altri consiglieri di minoranza non potranno presenziare per impegni pregressi e non rinviabili. Era stato chiesto di scegliere per il consiglio un’altra data ma non è stato possibile. Nonostante, peraltro, la discussione per il bilancio sia stata prorogata a livello nazionale a fine febbraio". M.A.