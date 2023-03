"Bilancio 2023 Pochi margini di manovra"

"Stiamo cercando di fare quadrare i conti. In questo momento, con il supporto del Consiglio comunale, stiamo cercando di evitare di penalizzare le famiglie e i bambini che vogliono frequentare i centri estivi: vogliamo confermare il servizio. È una quadratura difficile, non ci saranno molti soldi per i partiti e per le loro richieste in un anno come questo". Nel giorno dell’avvio del dibattito sulla delibera sul bilancio preventivo 2023 nell’assemblea di Palazzo Marino, il sindaco Giuseppe Sala (nella foto) fa capire che ci sono pochi margini per modificare la manovra, nonostante i 2.807 emendamenti presentati dal centrodestra. L’assessore al Bilancio Emmanuel Conte, intanto, invoca "una riforma della finanza locale" da parte del Governo per far uscire gli enti locali da una situazione critica.

Il centrodestra resta critico sul bilancio partorito dalla Giunta. Il capogruppo di FdI Riccardo Truppo si dice "seriamente preoccupato per come il Comune sta approcciando questo bilancio. Sono previsti 300 milioni di euro di sanzioni al Codice della strada, decurtazioni di servizi essenziali come i centri estivi. Sicuramente l’attenzione va posta sulle esigenze delle famiglie, quindi centri estivi, garantire un aumento del servizio dei nidi". Per la Lega le priorità sono le famiglie, i nidi, le case vacanze, i centri estivi e il trasporto pubblico. "Chiediamo l’introduzione del bigliettaio all’interno dei mezzi pubblici e il potenziamento della sicurezza sui mezzi", spiega il capogruppo lumbard Alessandro Verri. La maggioranza di centrosinistra ha presentato un emendamento che stanzia 500 mila euro per coprire, almeno in parte, il buco di oltre due milioni di euro per garantire i centri estivi.

M.Min.