Milano, 13 marzo 2019 - L'effetto Leonardo farà incassare 400 mila euro in più al Comune nel 2019 grazie a un biglietto unico maggiorato da 5 a 10 euro per visitare al Castello Sforzesco sia le mostre dedicate a Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte sia i musei presenti al Castello. La stima sull’aumento delle entrate per Palazzo Marino nell’anno leonardesco è contenuta nel bilancio di previsione 2019 per il settore cultura illustrato ieri pomeriggio in commissione dall’assessore Filippo Del Corno, che spiega: «Cosa significa biglietto unico maggiorato? Dal 15 maggio l’ingresso al Castello Sforzesco comprenderà anche le mostre su Leonardo e non costerà più cinque euro ma dieci euro. Il ticket costerà dieci euro finché ci sarà la mostra su Leonardo, dunque fino al gennaio 2020. Non è la prima volta che applichiamo questo biglietto unico maggiorato: il ticket era più caro anche durante la mostra “Novecento di carta’’ perché con l’ingresso alla mostra si poteva visitare pure il museo del Castello. Ma nel caso delle mostre su Leonardo il periodo in cui sarà in vigore il biglietto maggiorato sarà particolarmente lungo». L’iniziativa più importante legata al genio toscano al Castello riguarda la riapertura della Sala delle Asse, testimonianza della presenza di Leonardo alla corte sforzesca.

Il biglietto da 10 euro per il Castello non è l’unica novità che riguarderà i biglietti per i musei milanesi nel corso del 2019. Del Corno, infatti, anticipa che è allo studio un biglietto «leonardesco» che cumuli l’ingresso al Cenacolo vinciano con gli ingressi al Castello Sforzesco, alla Pinacoteca di Brera e al Museo della Scienza e della Tecnologia. «È una sperimentazione che stiamo studiando per il 2019 ma su cui non siamo ancora sicuri di poter annunciare il risultato – precisa l’assessore –. Questo ticket punta ad aggregare il Cenacolo con gli altri musei connessi all’esperienza di Leonardo a Milano». Leonardo a parte, il bilancio comunale per il settore cultura prevede entrate non vincolate per 6,2 milioni di euro, una previsione superiore di 514 mila euro rispetto al 2018: 400 mila euro sui 514 mila euro aggiuntivi (8,98% in più rispetto all’anno scorso), come detto, dipenderanno dagli incassi per i biglietti legati alle mostre sul 500esimo anniversario della morte del genio toscano al Castello.

La ricaduta di Leonardo sulle entrate avrà un effetto positivo anche sulle spese del settore cultura, che aumenteranno di 1,4 milioni di euro (il 5,31%) sui 28,5 milioni di euro previsti nel bilancio 2019. Fondi che saranno investiti per la realizzazione di mostre al Castello e al Museo del Novecento (400 mila euro) e per mostre a Palazzo Reale, altra sede interessata alle celebrazioni di Leonardo (120 mila euro).