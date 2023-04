Bici e monopattini condivisi Parte in via sperimentale la flotta di mezzi sostenibili

Biciclette e monopattini in condivisione, "è questo il futuro della mobilità". Ne è convinto il sindaco di Segrate Paolo Micheli, tra i primi utilizzatori della flotta di due ruote che da qualche giorno è sbarcata in città grazie a un servizio di sharing proposto in via sperimentale dalla società Lime. Sono 80 le biciclette a pedalata assistita e 30 i monopattini noleggiabili. I mezzi si possono prelevare, tramite app, nelle aree di posteggio dedicate, che al momento sono 15 e ubicate in zone di passaggio, come le vicinanze della stazione ferroviaria, della biblioteca di via 25 Aprile e di Cascina Commenda. Altre postazioni si trovano all’Idroscalo (villetta e riviera Est), in via Novegro, in corrispondenza della biblioteca di Redecesio, al centro civico di Milano 2 e in vari spicchi del territorio, secondo uno schema pensato per toccare i punti nevralgici e più frequentati, dal centro città fino alle frazioni. I monopattini sono in servizio solo a Segrate, mentre le biciclette sono intercambiabili anche con Milano attraverso le direttrici di viale Turchia-via Feltre, via Rombon, via Caduti di Marcinelle, via Rubattino, via Lazio e via Corelli.

"Con l’attivazione di questo servizio Segrate si conferma tra i paesi dell’hinterland che guardano al futuro – osserva l’assessora alla mobilità Giulia Vezzoni –. Il servizio è sperimentale e potrà essere migliorato o potenziato giorno dopo giorno, col supporto anche degli utenti". "Comodi, funzionali e sicuri", aggiunge il sindaco, che ha voluto provare sia le biciclette che i monopattini. "Mi auguro che tutti noi segratesi – prosegue – possiamo rappresentare un modello di educazione civica e responsabilità: sta a noi utilizzare correttamente questi strumenti, che possono sostituire l’auto per brevi spostamenti sulla nostra fitta rete di piste ciclabili. Biciclette e monopattini saranno il nostro futuro, insieme a un piano di mobilità sostenibile che ha portato e porterà nella nostra città nuove strade ciclabili, aree pedonali, piazze scolastiche e zone 30".

Alessandra Zanardi