“Biblioteca vivente“ Undici libri umani raccontano di sé

Dopo mesi di preparazione apre al pubblico per la prima volta anche ad Arese la “Biblioteca vivente”. Ideata in Scandinavia negli anni Ottanta, è uno strumento innovativo molto diffuso anche in Lombardia per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi e favorire la comprensione reciproca in modo positivo e divertente. L’appuntamento è domani dalle 10 alle 12.30 al centro civico Agorà con i bibliotecari e un catalogo di titoli da scegliere. La differenza sta nel fatto che per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma parlare con le persone, fare domande e soddisfare curiosità. La prima edizione aresina è dedicata al tema giovani e differenze di orientamento sessuale e coinvolge 11 “Libri umani“ formati per l’occasione, con titoli intriganti: Il primo bacio, Il figlio raccolto, Frida sulla porta di casa. Questi libri viventi possono essere presi in prestito per la conversazione. "L’incontro rende concreta e unica la persona che racconta la propria esperienza e storia", spiegano gli organizzatori. Ro.Ramp.