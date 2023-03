Biblioteca, fiori sui vetri vandalizzati

Biblioteca comunale, sulle vetrate infrante e sui vandalismi spuntano i fiori. L’iniziativa è dell’assessorato alla Cultura e del personale della biblioteca vapriese, dove il 9 febbraio scorso una donna in stato di alterazione psichica infranse tutte le vetrate del pianterreno con un piccone da montagna. L’iniziativa "floreale" è dei giorni scorsi, l’invito a partecipare viaggia online, gli stencil e i disegni a fiori sono stati realizzati soprattutto dai tanti bambini e ragazzi che frequentano la biblioteca. Sino alla completa riparazione della struttura renderanno gradevole l’ambiente, cancellando, almeno in parte, le tracce del drammatico episodio. Quel pomeriggio una donna, in forte stato confusionale e già protagonista di un gesto insensato pochi giorni prima (aveva dato fuoco in mezzo alla strada ad alcuni mobili gettati dalla finestra di casa) si era recata in biblioteca nella chiusura della pausa pranzo, brandendo un piccone. Dopodiché, sistematicamente e con freddezza, aveva infierito sulle vetrate al pianterreno lungo tutto il perimetro dell’istituto librario. Un danno ingente, almeno 25mila euro. La biblioteca, dopo l’episodio era rimasta chiusa alcuni giorni ma ha regolarmente riaperto a metà del mese scorso.M.A.