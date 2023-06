Biblioteca di Rozzano, arriva la BiblioApecar con i suoi servizi di promozione alla cultura!

La biblioteca mette le ruote per arrivare in tutti i quartieri della città coi suoi servizi di promozione alla cultura. Succede a Rozzano, dove la biblioteca comunale di Cascina Grande si è dotata di un’appendice mobile, ossia un nuovo e colorato mezzo a tre ruote che, in giorni prestabiliti, viaggerà nelle piazze per incontrare lettori e cittadini di ogni età. Allestita per contenere libri, dvd, riviste, giochi e cd, la BiblioApecar raggiungerà un domani anche le scuole. I servizi sono del tutto analoghi a quelli della biblioteca centrale: sarà possibile iscriversi, prendere in prestito e restituire libri, ricevere consigli di lettura. Il nuovo mezzo, osserva il sindaco Gianni Ferretti, "sarà il vettore per consolidare la rete territoriale tra biblioteca, cittadini, scuole e associazioni".

A.Z.