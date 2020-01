Milano, 7 gennaio 2020 - I fedeli che nella giornata di ieri si sono recati presso la parrocchia della Beata Vergine Immacolata di Viale Corsica per la tradizionale Messa dell'Epifania, lo hanno visto salire sull'altare e poi urlare una bestemmia ad alta voce. Il tutto mentre, a pochi metri di distanza, il parroco recitava l'omelia. Secondo quanto ricostruito l'uomo, un 20enne egiziano già noto alle forze dell'ordine per episodi molesti, ha iniziato a insultare le persone presenti che hanno di conseguenza avvertito la polizia di Stato.

Giunti sul posto, gli agenti lo hanno arrestato per resistenza e denunciato per le bestemmie proferite: la multa che dovrà pagare è di 102 euro. Il 20enne, inoltre, aveva in tasca alcuni grammi di droga ed è stato accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.