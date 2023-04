Bertolè: servizi sociali in campo per aiutare i genitori

"Ogni giorno i servizi sociali del Comune lavorano per supportare le famiglie in difficoltà e genitori che scelgono di affrontare il percorso della genitorialità. Possiamo solo impegnarci perché il nostro lavoro sia sempre più efficace e le mamme e i papà scelgano, nei momenti di difficoltà, di chiederci aiuto". L’assessore al Welfare Lamberto Bertolè commenta con queste parole la notizia del ritrovamento del corpo di una neonata in un cassonetto per i vestiti usati della Caritas.

"La notizia ci lascia attoniti e sgomenti, soprattutto perché riguarda una bimba che si era affacciata al mondo presumibilmente solo da pochi istanti – aggiunge l’esponente della Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala –. Attendiamo gli approfondimenti medico legali per capire cosa sia davvero successo". Il Comune vorrebbe anche capire chi ha abbandonato la bimba per sapere se ti tratta di una persona conosciuta e monitorata dai servizi sociali di Palazzo Marino.