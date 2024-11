Bertolaso sul Pat: "Gestione critica da decenni"

"Bisogna guardare a tutto quello che si sta facendo per il Trivulzio, non il pelo nell’uovo per fare polemica", risponde l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso all’indomani di una commissione comunale in cui il suo omologo Lamberto Bertolè ha escluso di ritoccare al rialzo la "quota sociale" che Palazzo Marino corrisponde per una novantina di milanesi indigenti che occupano quasi un terzo dei posti di Rsa della Baggina (inferiore del 23% a quella che pagano le famiglie degli altri ospiti) finché la Regione "non rispetterà il Dpcm del 2001, totalmente inattuato", che prevede che il contributo (a una tariffa standard) sia "bilanciato al 50% tra parte sociale e sanitaria (che tocca alle Regioni anche per i solventi, ndr). Il Veneto lo fa".

In base a un report recente dei pensionati Cisl, la quota sanitaria in Veneto è pari a 52 euro, in Lombardia oscilla tra i 39,9 e i 62 euro a seconda della complessità e al Pat è "mediamente di 50 euro" secondo i tecnici della Baggina, che batteranno cassa anche in Regione per tamponare un costo di gestione di 110 mila euro al giorno. Bertolaso non chiude all’ipotesi di altri aumenti ma rivendica "gli oltre 200 milioni che stiamo investendo nelle Rsa e i 15 che abbiamo messo sul Pat per arrivare a 150 letti di cure intermedie. Difendersi attaccando è una tecnica millenaria, ma al Trivulzio c’è un problema pluridecennale di gestione complessiva e credo che nessuno possa sottrarsi alle proprie responsabilità". Gi.Bo.