“Liste d’attesa azzerate entro la fine del 2024”. La promessa di Bertolaso, lo scetticismo delle opposizioni

Milano – Azzerare le liste d’attesa già entro la fine del 2024: un obiettivo non ambizioso ma ambiziosissimo se si considera la situazione attuale. Eppure Guido Bertolaso lo ha proprio detto, ha fissato come orizzonte temporale proprio l’anno che verrà. Parole, quelle dell’assessore regionale al Welfare, che hanno suscitato lo scetticismo delle opposizioni. Parole proferite ieri a margine dell’inaugurazione del nuovo Proton Center dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO). "Come ho sempre detto vorremmo avere la bacchetta magica per abolire le liste d’attesa nel giro di 24 ore ma questo è impossibile – ha dichiarato Bertolaso –. Stiamo lavorando per cercare di ridurle e poi, nel corso dell’anno prossimo, di eliminarle completamente". Come riuscirci? L’assessore indica due strade su tutte: il Centro Unico di Prenotazione e l’innesto di nuovo personale grazie alla collaborazione con il Governo. "Siamo già sulla buona strada – queste le parole esatte di Bertolaso –. Anche l’inaugurazione di questo importante centro dello IEO sta a testimoniare l’intenzione di andare avanti e garantire sempre più un’assistenza e un trattamento per quelle che sono le terapie più importante. Poi – prosegue l’assessore – attiveremo il Cup unico, che dovrebbe iniziare a lavorare dal prossimo gennaio, garantirà a tutti la possibilità di un accesso a quelle che sono le disponibilità di visite e di analisi, nel corso dell’anno prossimo e dei due successivi dovrebbe dare una mano".

Inoltre "col ministro alla Salute, Orazio Schillaci, stiamo lavorando per incrementare la pianta organica delle strutture sanitarie, motivare meglio i nostri medici e reclutare personale infermieristico: c’è una strategia complessiva molto chiara e sappiamo dove vogliamo arrivare, abbiamo degli obiettivi ben precisi e intendiamo rispettarli" ha concluso Bertolaso.

Scettico sulle liste d’attesa Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale: "L’assessore Bertolaso non prenda in giro i lombardi, sui tempi di attesa in sanità non c’è nessun passo in avanti. Altro che bacchetta magica, servirebbe la volontà, quella che per esempio è mancata rispetto al Centro Unico di Prenotazione, che viene promesso da anni ma sarà attivo non prima del 2026. Il fatto è che per la Regione Lombardia pubblico e privato in sanità sono equivalenti, ma questo sistema non sta in piedi, il pubblico diventa sempre più debole e i cittadini sono obbligati ad andare dal privato, a pagamento. Hanno deciso di mettere al centro il mercato, non la salute del cittadino, e le conseguenze sono quelle che vediamo".