Bersi segretario Pd: "La città del domani?. Sarà migliore di oggi"

Oscar Bersi (nella foto) nuovo segretario del Pd rozzanese. Ripartenza con l’obiettivo: "La Rozzano del domani come una Rozzano migliore di quella di oggi". In vista delle elezioni amministrative del prossimo anno il Pd rozzanese affida il partito alla guida di Bersi per rilanciare un progetto che possa portare alla riconquista di una ex roccaforte rossa. "Dobbiamo tornare ad essere un partito che si alimenta e vive grazie alla vicinanza con le persone della nostra comunità. Un partito che faccia proprie le grandi battaglie per i diritti sociali e civili. È indispensabile che il partito ricominci a investire sulla formazione politica e metta a valore le competenze dei suoi iscritti. Un partito attento alle "buone pratiche". Bresi viene dalla sinistra rozzanese dove ha militato per anni e oggi è alla guida del principale partito di opposizione locale.