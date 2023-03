Beni confiscati alla mafia "Iter lunghi, lavori costosi" Comuni costretti a rinunciare

di Alessandra Zanardi

Beni confiscati alla mafia, "lunghi iter burocratici e corpose risorse economiche da investire nella ristrutturazione. A volte si è costretti a rinunciare". Così, all’indomani di una serata dedicata alle vittime della mafia, il sindaco di Settala Andrea Carlo prende posizione rispetto al tema degli edifici che, sottratti alla criminalità organizzata, vengono ceduti ai Comuni per una riconversione a scopi sociali. Un percorso importante e significativo nel segno della restituzione alla collettività, ma non privo d’intoppi per chi è chiamato a realizzarlo. Partiamo dalle tempistiche. L’iter per arrivare alla consegna e al riutilizzo di un bene sequestrato dura anni (mediamente dai 3 ai 5), col rischio che nel frattempo l’immobile in questione possa ammalorarsi e perdere valore. Poi c’è il tema delle risorse. "Gli enti locali, ai quali viene proposta l’acquisizione, devono avere le capacità, economiche prima di tutto, per realizzare una riqualificazione. Cosa non facile, soprattutto nelle piccole realtà, che già faticano a chiudere i bilanci e dispongono di poco personale per partecipare ai bandi di finanziamento - spiega Andrea Carlo -. A Settala si è riusciti a riconvertire una villetta che, ammodernata e ceduta a un’associazione, ospita alloggi temporanei per persone in difficoltà. Al contrario, abbiamo dovuto rinunciare all’acquisizione di due capannoni nella zona industriale: uno andrebbe completamente ristrutturato, l’altro è occupato da un’attività che, pur lecita, non è in linea col sentire del nostro ente". A detta del sindaco, "lo Stato dovrebbe concordare coni Comuni la destinazione dei beni, all’interno di un percorso convidiso". Anche secondo Antonio Brescianini, coordinatore del nascente presidio di "Libera contro le mafie" in Martesana, "i Comuni non vanno lasciati soli. La nostra associazione, per quanto possibile, si propone di affiancarli anche attraverso una collaborazione con l’Agenzia per la gestione dei beni confiscati".

In Martesana gli immobili sottratti alla criminalità organizzata sono 68, un centinaio quelli presenti nel Sud-Est Milanese. Si tratta di appartamenti, negozi, box e siti industriali. Il tema è stato trattato a margine dell’incontro "Memoria e impegno", organizzato nei giorni scorsi a Settala da Libera e dal circolo locale dell’Acli. Ospite Marisa Fiorani, madre di Marcella Di Levrano, uccisa dalla Sacra corona unita nel 1990 e dichiarata nel 2022 vittima innocente della mafia. "Logistiche e movimento terra si confermano tra i principali settori d’interesse della criminalità organizzata - ha dichiarato in quell’occasione Brescianini -. Anche dietro il proliferare dei supermercati potrebbero nascondersi meccanismi poco trasparenti".