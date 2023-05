Benemerenze civiche: è tempo di candidature

Tornano le civiche benemerenze comunali per premiare le persone, gli enti e le associazioni di Cormano che si sono contraddistinti, negli ultimi tempi, nei vari campi della società: dalle scienze alle lettere, dall’arte al mondo del lavoro e della scuola, dalle attività assistenziali e sportive agli atti di coraggio, contribuendo alla crescita sociale e civile della città. Le proposte delle candidature, con le adeguate documentazioni, dovranno pervenire al municipio di Cormano di piazza Scurati in busta chiusa oppure dovranno essere consegnate a mano nelle urne, che sono collocate all’Urp di via Papa Giovanni XXIII e alla Biblioteca civica “Paolo Volontè” di via Edison; si potranno anche spedire, dopo aver compilato l’apposito modulo, all’indirizzo e-mail: [email protected] La scadenza delle presentazioni è venerdì 19 maggio. La consegna dei riconoscimenti è prevista per il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana. Regolamento e moduli sul sito istituzionale www.comune.cormano.mi.it. Giuseppe Nava