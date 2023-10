Belen Rodriguez torna sui social: “Mi mancate molto”

Milano – Dopo giorni di silenzio social e assenza alle serate mondane, Belen Rodriguez torna a farsi vedere dai suoi 10,6 milioni di follower su Instagram. E lo fa con una story in cui scrive “Mi mancate… mi siete mancati tanto”, rimarcando così la sua lunga “sparizione”. Che risalirebbe alla mancata partecipazione al programma Stasera c’è Cattelan, andato in onda due settimane fa in coincidenza con la puntata di Belve che ospitava Stefano De Martino e Fabrizio Corona. Corona, peraltro, aveva fatto intendere che la showgirl argentina non stesse bene.

Nei giorni scorsi, poi, il gossip sulla sua vita amorosa che la vorrebbe trasferita a Brescia a casa del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni, mentre i figli starebbero un po’ con i nonni materni e un po’ con i rispettivi padri. Adesso, dopo due settimane di silenzio la 39enne argentina ha rotto gli indugi e si è fatta rivedere anche se “di sfuggita”. E intanto i suoi fan aspettano qualche parola ufficiale sulla nuova storia d’amore vissuta finora lontano dai riflettori.

