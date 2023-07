Bebè abbandonati Come aiutare la maternità

Ruben

Razzante*

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di neonati abbandonati. La casistica a Milano è molto ampia, purtroppo. Ci sono quelli della “culla della vita” in Mangiagalli al Policlinico (bimbi non riconosciuti o partoriti in anonimato), ma anche quelli partoriti in un capannone per poi essere lasciati al Buzzi o in un parcheggio davanti all’ospedale di Sesto San Giovanni. Tante donne di tutte le età e condizioni sociali vivono con difficoltà e solitudine la loro maternità, hanno difficoltà economiche e non si vedono sostenute in alcun modo. Dalle “culle per la vita” alla solitudine della madre, dal parto in anonimato alla sicurezza per il nascituro: di questi aspetti legati al dramma dei bambini abbandonati si è parlato in un recente incontro del Laboratorio Società e salute del Comitato Mi’mpegno, laboratorio di idee e progetti che ha festeggiato ieri sera a Villa Mirabello i suoi dieci anni di vita con una serata istituzionale.

Durante l’evento sono stati consegnati i premi del Comitato d’onore a soggetti particolarmente significativi delle istituzioni e del mondo delle professioni milanesi. "Proseguiamo un percorso, mai interrotto, di confronto e proposte, in particolare sui temi sociosanitari – chiarisce il fondatore e portavoce di Mi’mpegno, Carmelo Ferraro –. Migliorare la Sanità è un dovere prioritario delle istituzioni attraverso l’ascolto dei bisogni reali. Il Laboratorio Società e Salute punta a sviluppare idee che aiutino a migliorare la sanità e il welfare lombardo. Durante una cena conviviale, abbiamo consegnato all’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, un lavoro di sintesi delle proposte e delle urgenze in campo sociosanitario cui si dovrebbe dare seguito, garantendo un reale supporto alle Istituzioni. Sintesi che avrà sviluppi in un dialogo inclusivo per garantire ai cittadini lombardi il diritto alla salute costituzionalmente protetto".

*Docente di Dirittodell’informazione

alla Cattolica di Milano