B&B abusivi e in nero Multati 5 proprietari

Promuovevano la loro attività di B&B anche sui siti dedicati alle attività ricettive turistico alberghiere. Nelle settimane di maggiore richiesta, per esempio quelle in coincidenza di manifestazioni fieristiche come il Salone del mobile o Eicma, chiedevano fino a 140 euro al giorno per camera e si facevano pagare in nero. “Fantasmi” per il Suap e inesistenti nelle banche dati comunali e della Camera di commercio: cinque B&B abusivi sono stati scoperti e sanzionati dalla polizia locale di Rho. Le indagini sono partite nel 2021 in seguito agli arresti di alcuni nomadi che quando soggiornavano in città erano ospiti proprio in uno dei B&B finiti nel mirino dei controlli, ma non venivano mai registrati né tantomeno avevano ricevute dell’avvenuto pagamento. La squadra di polizia amministrativa e annonaria della polizia locale ha passato al setaccio informatico più di un centinaio di pratiche presentate dai titolari di B&B, ha effettuato una quindicina di sopralluoghi nelle strutture, emesse sanzioni per 20mila euro, in un caso sono state accertate violazioni di carattere edilizio. E sono stati scoperti anche affitti temporanei di locali che potrebbero essere stati utilizzati per attività di prostituzione. In questo caso le indagini continuano. In ben 5 casi di B&B sono state riscontrate omesse comunicazioni alle autorità di pubblica sicurezza ai fini di antiterrorismo, data proprio l’irregolarità degli affitti di breve durata, inoltre i titolari non avevano comunicato niente all’Ufficio Suap comunale. Nel fascicolo d’inchiesta della polizia locale è finito anche il monitoraggio delle chat “Telegram“ dei proprietari di appartamenti, i riscontri sui siti specializzati nella promozione di tali attività ricettive: tutto ha confermato le irregolarità. Roberta Rampini