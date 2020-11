Tanti auguri alla novatese Marì Domenica Bertanza (in Mazza) per i suoi 104 anni. La sua storia è un grande messaggio di speranza, perchè ad aprile ha vinto il Covid e sorride ancora felicemente nella rsa di Cesate.

Questo regala un sorriso di gioia anche a medici ed infermieri che l’hanno curata. Per assurdo nel ricovero, c’è anche la nipotie di 90 anni, anche lei reduce e in piedi, dopo avere superato il virus.

La signora novatese si trova da quasi 5 anni nella residenza per anziani Villa nel Parco di Cesate. La sua storia la racconta la figlia Osvalda, che da 52 anni vive in Germania e che ogni due mesi, torna per salutare la sua mamma, oltre che sentirla ogni giorno telefonicamente. "La mamma è lucida e ragiona perfettamente, una grande fortuna, vista la sua importante età", spiega Osvalda. A Novate è conosciuta da tutti, ha sempre vissuto nel centro del paese e cuciva le trapunte. Poi la militanza nel Partito Comunista e le giornate al Circolo Airaghi di Novate. Era impossibile non conoscerla". E a Novate ha sempre vissuto fino a 99 anni, quando si è rotta il femore.

Dopo l’ospedale ha avuto paura di stare a casa da sola, non voleva una badante e ha chiesto di essere portata nella residenza di Cesate dove era già ospita sua nipote Valentina Campi, altra persona molto conosciuta a Novate. Sono in camera insieme. Nei giorni scorsi hanno festeggiato i 104 anni di Marì Domenica che ancora una volta si è dimostrata più forte di tutti, anche del Covid-19.

Davide Falco