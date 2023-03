Basta tag, vernice antismog sul maxi-muro

Stop a tag e scarabocchi sui muri di Milano. L’associazione We Are Urban Milano Odv (Wau!) ieri è scesa di nuovo in strada per riqualificare un pezzo di città nel terzo giorno della fiera Fa’ la Cosa Giusta. Dalle 9.30 alle 12 gli aderenti all’associazione si sono trovati in viale Alcide De Gasperi davanti al lungo muro di 180 metri che divide l’ingresso in autostrada dal quartiere residenziale Portello. Il muro, fino a ieri mattina imbrattato da scritte vandaliche, è stato ridipinto con una specialissima vernice antismog. Oltre alla squadra di Wau! erano presenti Cristian Trio e i collaboratori della sua azione Dyanema e gli Umarell, gli anziani che sorvegliano i cantieri. "Il muro oggetto dell’intervento svolge una funzione molto importante per gli abitanti della zona, in quanto rappresenta una barriera per il forte rumore causato delle auto di passaggio", si legge in una nota firmata dal presidente di Wau!, Andrea Amato.