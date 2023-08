Basta schiamazzi a Sesto San Giovanni: vietata la vendita di alcolici fino al mattino

Con un’ordinanza sindacale è stato deciso il divieto di vendita, in qualunque forma, anche per l’asporto e somministrazione di bevande alcoliche, in alcune aree della città, dalle 20 alle 7 fino al 9 settembre. Questo per tutelare la tranquillità, del riposo dei residenti, della sicurezza e del decoro urbano. È fatta salva la somministrazione di alcool nelle aree e negli spazi pertinenziali, destinati a pubblico esercizio. I titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei circoli sono responsabili della corretta applicazione del provvedimento. L’inosservanza dell’ordinanza comporterà una multa fra i 500 e i 5mila euro. Al fine dell’emissione di questo provvedimento è stato svolto un lavoro di concertazione con le associazioni cittadine, l’Unione commercianti e con le forze dell’ordine, che hanno rilevato problematiche derivanti dalla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e dal conseguente bivacco di persone, spesso in stato di ebbrezza.