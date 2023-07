"Basta nomine con l’intelligenza artificiale Si torni alla presenza. Pronto il ricorso al Tar"

Basta nomine con l’algoritmo e "l’intelligenza artificiale": si torni alle nomine in presenza. Lo chiede Cub Scuola per le procedure di reclutamento di oltre 220mila docenti fra assegnazione delle cattedre e supplenti. "Si è deciso di render quasi simultanea l’immissione in ruolo di circa 50mila docenti e l’assegnazione delle cattedre ai restanti 170 mila e più supplenti annuali - sottolinea il sindacato -. In questo modo i primi non potranno cancellarsi per tempo dalla graduatoria, bloccando cattedre che dovranno poi essere assegnate in un ‘secondo turno’, mentre i secondi si troveranno costretti a scegliere le sedi di servizio al buio potendo solo optare tra rischiare di finire a 100 chilometri da casa o di non potere accettare l’incarico e rimanere disoccupati". "La procedura 2023, infatti, non prevede - spiega la Cub Scuola - che al secondo turno le cattedre risultate vacanti dopo l’immissione dei nuovi docenti di ruolo vadano, come imporrebbe la legge e il merito, al docente con il maggior punteggio in graduatoria, bensì al primo escluso dal primo turno di nomina, saltando così a pie’ pari tutti coloro che, pur con maggiori titoli, non avevano trovato collocazione al primo turno".

Per il sindacato "è ora di porre fine a questo abuso di potere e tutelare allo stesso tempo allievi fragili, docenti e famiglie" e annuncia che ricorrerà in urgenza al Tar del Lazio "per ottenere una sospensiva di questa procedura illogica e illegale".