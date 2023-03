"Basta morti in mare", 1.500 sfilano in corteo

Da Porta Venezia alla stazione Centrale. Un corteo colorato dall’arcobaleno della pace ma anche nero, in lutto per i morti in mare. In 1.500 hanno sfilato per dire "basta alle stragi di migranti in mare" a pochi giorni dal naufragio di Cutro, rispondendo all’appello di sette ong tra cui Mediterranea Saving Humans, Medici senza frontiere, Resq ed Emergency. Tra i presenti Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency Gino, che era sulla nave Resq quando suo padre morì, ad agosto 2022. "Siamo qui per chiedere canali d’accesso sicuri e legali, perché è indecente che il nostro Mar Mediterraneo sia diventato il più grande cimitero a cielo aperto del mondo. Uno stillicidio, con tre morti al giorno dall’inizio dell’anno solo nel Mediterraneo centrale", secondo l’attivista una conseguenza "del fallimento delle politiche europee".

"Siamo qui per stare dalla parte delle vittime e anche dei soccorritori, che dal 2017 a oggi vengono rappresentati come pirati quando di fatto sono l’unica speranza in acque internazionali, per chi rischia di annegare, di avere salva la vita. Stamattina (ieri per chi legge, ndr) è stata trovata la vittima numero 69 ed è un altro bambino. Mi piacerebbe pensare che questa immagine, l’idea che possano essere figli nostri, facesse cambiare idea al Governo. Ma non la vedo come un’ipotesi realistica". In marcia anche Gherardo Colombo, ex magistrato e presidente onorario di Resq, e Massimo Malara di Emergency. Davanti alla stazione, alla fine della manifestazione è stato esposto lo striscione di punta: "Verità e giustizia per il naufragio di Crotone. Basta morti nel Mediterraneo".

M.V.