Milano, 21 novembre 2019 - Il pluripremiato chef Enrico Bartolini, recentemente insignito della terza stella Michelin per il suo ristorante all’interno del MUDEC, sabato 23 novembre cucinerà per gli ospiti di Pane Quotidiano, Onlus attiva da oltre 120 anni a servizio di chi ha bisogno. Sono molte le persone che ogni giorno si mettono in fila presso le due sedi milanesi dell’associazione e, grazie al contributo di tante aziende e al prezioso operato dei volontari, ricevono gratuitamente generi alimentari e beni di conforto. Presso la sede storica di Viale Toscana 28, recentemente rinnovata, lo chef Bartolini preparerà personalmente il pranzo per cinquanta di loro, dando vita ad un momento speciale di condivisione e socialità.

