Milano, barista eroe blocca il rapinatore: "Ho sentito una donna urlare e ho seguito l’istinto”

Milano – “Ero davanti al mio locale quando ho sentito l’urlo di una donna che chiedeva aiuto: dall’altro lato del marciapiede, un uomo la stava aggredendo per derubarla". Khaled Aboughaba, egiziano di 37 anni, titolare del Garison bar in corso XXII Marzo 24, non ci ha pensato due volte: si è messo a correre per aiutare la donna e bloccare il malintenzionato. E così ha fatto, trattenendo l’uomo fino all’arrivo della Volante della polizia che lo ha arrestato per tentata rapina: è un trentottenne marocchino, regolarmente in Italia, con precedenti. La vittima, una trentacinquenne brasiliana, è salita sul tram 9 accanto alla stazione Centrale poco prima delle 23 di martedì ed è stata subito importunata dall’uomo, salito sullo stesso mezzo, che si è avvicinato a lei in un primo momento per chiederle l’elemosina. Quando la trentacinquenne è scesa, in piazza V Giornate, lui l’ha seguita. E una volta in corso XXII Marzo l’ha aggredita alle spalle buttandola a terra e cercando di portarle via la valigia e lo zaino.

Lei ha visto la scena?

"Ho sentito una donna chiedere aiuto. Ho voltato la testa nella sua direzione e ho visto un uomo che la stringeva impedendole di muoversi: le stava addosso e cercava di portarle via le sue borse".

A quel punto cos’ha fatto?

"Mi sono messo a correre per raggiungerli. Quando l’uomo mi ha visto arrivare ha mollato la presa ed è scappato. Ma io l’ho seguito e l’ho bloccato. Nel frattempo ho urlato a una mia collaboratrice di chiamare il 112".

È stato l’unico a intervenire?

"In quel momento c’era poco passaggio in strada. Sentendo le urla, delle persone si sono affacciate alle finestre. Poi mi hanno visto correre e bloccare il rapinatore. Qualcuno ha pensato stessimo litigando. Non so se altri hanno chiamato il 112".

Ha tenuto fermo il rapinatore fino all’arrivo della polizia?

"Sì. Nel frattempo la mia collaboratrice ha accompagnato la donna nel bar: era spaventatissima. Io poi mi sono messo a disposizione nel caso avesse bisogno di una testimonianza. Mi ha ringraziato e ha detto che mi sarà sempre grata. Ma io ho solo seguito l’istinto, lo rifarei".

Da quanto tempo vive a Milano?

"Da 24 anni. Ho aperto questa attività da appena tre mesi: il sogno mio e di mia moglie, ora a casa con il nostro bimbo di due anni, era poter avere un bar tutto nostro".