Baranzate, Iniziati Lavori di Manutenzione della Segnaletica Stradale

Manutenzione della segnaletica orizzontale in via Milano. Nella scorsa notte sono iniziati i lavori per il rifacimento delle indicazioni stradali. "È un intervento economicamente oneroso e logisticamente complesso. L’arteria stradale è molto frequentata durante il giorno, quindi si è optato per lavorazioni notturne. Sulla stessa via, l’anno scorso, erano stati realizzanti importanti interventi di sistemazione del manto stradale nella zona a nord del sottopasso e tra le vie Filzi e Merano", spiega il sindaco Luca Elia. Quest’anno invece si lavorerà sulla segnaletica di tutta la strada, intersezioni comprese, da Milano fino a Bollate. I lavori 2023 sulla segnaletica interesseranno anche interventi in altre vie, che inizieranno in queste settimane. "Ringrazio il comandante e la polizia locale per l’attento lavoro di gestione degli interventi", conclude il sindaco.Davide Falco