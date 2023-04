Baranzate e associazione 2Nove9 per le vittime di incidenti stradali

Il Comune di Baranzate ha avviato una collaborazione con l’associazione 2Nove9 per mettere a disposizione dei suoi cittadini, qualora siano vittime di incidenti stradali, i suoi servizi. Sabato 6 maggio alle 10 sarà presentato l’accordo nella sala espositiva comunale di via Sauro. Interverranno il sindaco Luca Elia, George Fares Abd El Nour, comandante polizia locale, Roberto Cancedda presidente associazione. 2Nove9 è un’associazione no profit che assiste le vittime di incidenti stradali, i loro familiari e gli aventi diritto, offrendo assistenza legale, medica, medico-legale e psicologica in modo gratuito. I servizi sono prestati dai migliori professionisti del settore che, mossi da spirito di dedizione e altruismo, svolgono il proprio lavoro da oltre 25 anni.

Davide Falco