Bando per nuove case ma anche uno sfratto

L’Aministrazione apre un nuovo bando per l’assegnazione di alloggi pubblici, ma gli sfratti non vanno in vacanza. Domani l’ufficiale giudiziario è atteso in via Matteotti dove una famiglia era stata collocata in sublocazione in una casa privata anni fa proprio dal Comune. "Pur essendo in graduatoria per un alloggio in emergenza, queste persone rischiano di trovarsi in mezzo alla strada senza che sia stata proposta una soluzione abitativa", spiega l’Unione Inquilini che dalle 8.30 organizzerà un picchetto per chiedere una proroga e un rinvio dell’esecuzione dello sfratto. "Ci sono decine di alloggi pubblici vuoti che non vengono assegnati. Un tempo si ragionava sugli strumenti da adottare per contrastare la povertà, oggi no". La famiglia, negli anni scorsi, aveva partecipato ai bandi per avere una casa, ma la domanda era stata rigettata, insieme ad altre perché non erano stati prodotti i documenti sulle proprietà nei paesi di origine: il tribunale aveva poi dichiarato l’illegittimità di quei requisiti. Cittadini in Comune ha già dichiarato l’adesione al presidio di domani mattina, "per sostenere la battaglia dell’Unione Inquilini". Il nuovo bando per chiedere una casa popolare resta aperto fino al 28 agosto per chi ha un Isee inferiore a 16mila euro.

Laura Lana