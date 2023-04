Bando infinito alla Statale Arriva il rettore di Torino

zdi Nicola Palma

Servirà l’intervento del rettore dell’Università di Torino per portare a termine un concorso in Statale a Milano. Ieri i giudici del Consiglio di Stato lo hanno scelto come commissario ad acta per chiudere la tormentata procedura che dovrebbe portare alla nomina definitiva del titolare della cattedra di Economia degli intermediari finanziari al Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” di via Festa del Perdono. L’inizio dell’intricatissima vicenda risale al 4 febbraio 2019, quando viene bandita la selezione per il posto da professore di prima fascia. Si presentano in undici, ma alla prova orale vengono ammessi solo in tre: Marina Brogi, Stefano Bonini e Paola Brighi.

Ecco la classifica finale: 72,1 punti a Bonini, 67,2 a Brighi e 65,9 a Brogi. A fare la differenza è la valutazione dei titoli: 62,1 a Bonini, 57,2 a Brighi e 55,9 a Brogi. La terza in graduatoria fa ricorso, ma il 15 settembre 2020 Bonini viene comunque nominato. Il 13 gennaio 2021, il Tar boccia le istanze di Brogi. Sei mesi dopo, arriva il ribaltone in Consiglio di Stato, che contesta in particolare i criteri per l’assegnazione dei punteggi relativi alle pubblicazioni. Da lì la decisione di annullare gli atti e disporre una nuova valutazione. Così avviene, con un esito inatteso: in testa balza Brighi. Brogi si rivolge ancora al Consiglio di Stato e vince ancora: nel mirino finiscono i punteggi sugli articoli co-firmati con altri colleghi, che sarebbero stati assegnati in maniera errata (per eccesso). Risultato: il 30 dicembre scorso, i giudici ordinano all’ateneo di far rivalutare i curricula dei candidati a una nuova commissione. Di più: la procedura dovrà essere completata entro trenta giorni, pena l’arrivo di un commissario ad acta. Ora quel momento è arrivato. Sì, perché come emerge dall’ultima ordinanza, la Statale di Milano ha manifestato “difficoltà” a ottemperare alle sentenze, anche per “l’incompatibilità dichiarata dal presidente della commissione nominata“ in ordine “a uno dei candidati in valutazione“. Quindi, toccherà al rettore di Torino comporre una commissione con esperti del settore, “non necessariamente appartenenti all’ateneo“ piemontese. Ha cinque mesi di tempo per farlo.