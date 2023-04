Bandi Mind Giovani talenti protagonisti

Ruben

Razzante*

Una palestra di innovazione sociale per generare nuovi modelli di sviluppo e far

crescere le comunità e, soprattutto, le generazioni più giovani. Sono molte le

iniziative messe in campo da MIND Milano, uno dei pochi distretti d’innovazione

internazionale con la presenza attiva della società civile, attraverso Fondazione

Triulza e la sua rete di 70 organizzazioni del terzo settore e dell’economia civile, che

lavora insieme ad importanti centri di ricerca (Human Technopole, IRCCS Galeazzi

Sant’Ambrogio), università e centri di formazione, startup innovative e grandi

aziende tecnologiche, dell’ambito biomedicale e di altri settori strategici.

Obiettivo condiviso: mettere al centro del distretto l’innovazione e l’impatto sociale con un approccio multisettoriale - economico, tecnologico e sociale – coinvolgendo le comunità e soprattutto le nuove generazioni e le istituzioni scolastiche e accademiche.

MIND dà ai giovani il ruolo di veri protagonisti, con momenti e iniziative concrete per ascoltarli, coinvolgerli in percorsi di co-progettazione, permettere loro di

confrontarsi con le competenze professionali di realtà profit e non profit per

esercitarsi in una progettazione collaborativa che li avvicini concretamente al mondo del lavoro e ad aziende in grado di ascoltare le loro proposte.

Fondazione Triulza vuole continuare ad essere il catalizzatore e l’elemento di sintesi di questo processo perché è stata in grado di infrastrutturare in modo innovativo le reti del terzo settore e dell’economia sociale e il collegamento con i territori.

Ci sono attualmente in piedi alcune iniziative che mettono in palio 19.000 euro in premi, borse di studio, stage, percorsi gratuiti di orientamento sui lavori del futuro e di supporto psicologico. I bandi e le informazioni sul sito

www.fondazionetriulza.org.

*Docente Diritto

dell’Informazione

Università Cattolica