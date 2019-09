Milano, 26 settembre 2019 - «Ha appena parcheggiato una persona con un orologio interessante al polso». Bastava un avvistamento comunicato via cellulare per mobilitare la banda di rapinatori in trasferta, a Milano dal Napoletano. I sei componenti puntavano solo ai Rolex.

A ognuno, il suo ruolo: secondo le indagini portate avanti dai poliziotti della Squadra Mobile, Roberto Santopaolo, di 35 anni, Antonio Mazzocchi di 37 e Giuseppe Prinno, di 43, erano gli esecutori materiali delle rapine. Un omonimo, Giuseppe Prinno, di 52, si occupava invece del trasporto dei motocicli da un luogo all’altro della città per sottrarli a eventuali controlli delle forze dell’ordine e, in più, si appostava per individuare potenziali vittime. Al trasporto degli scooter partecipava anche Ernesto Speziale, di 41 anni. Fondamentale il ruolo del basista Alessandro Canneva, di 48, «fisso» a Milano, ristoratore in zona corso Vercelli: era lui a preoccuparsi di trovare una sistemazione alloggiativa per tutti, per il tempo necessario a mettere a segno i colpi. Affitti brevi, tramite agenzie, spiegando che la permanenza in città era dettata da motivi di lavoro, perché quelle persone avrebbero lavorato per alcuni giorni nel suo stesso ristorante. Ma il motivo era un altro. La banda ora è stata smantellata dalla polizia, caput dopo la prima tornata di arresti risalente al 7 marzo 2018, quando in manette erano finiti in quattro. I componenti, peraltro, erano facce note alle forze dell’ordine già dal 2010. Ieri l’ordinanza di custodia cautelare in carcere ha raggiunto tutti e sei, ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di rapine: ne avrebbero commesse cinque, sempre ai danni di automobilisti e sempre a Milano, tra novembre 2017 e marzo 2018, portando a casa un bottino di Rolex dal valore complessivo di oltre 100mila euro.

Le zone? Diverse. Rapine in via Chiossetto, vicino corso di Porta Vittoria, e in piazza Grandi, in zona corso XXII Marzo, in viale Beatrice d’Este nel quartiere Ticinese, in via Albertario, vicino viale Zara, e in viale Andrea Doria in zona Loreto. A marzo del 2018, un automobilista era stato seguito da via Pirelli fino a via Dei Transiti, vicino viale Monza, e rapinato. Ormai il meccanismo era collaudato. Giravano per la città con scooter Honda Hornet, il modello più adatto «perché maneggevole, perfetto per muoversi rapidamente nelle vie cittadine», è il contenuto di una delle conversazioni intercettate. E in caso di controllo o di semplice sospetto, tutti i mezzi venivano sostituiti. Sempre dalle intercettazioni è emerso che la banda agiva in tutta Italia: uno degli indagati, Prinno, di 43 anni, che fino a ieri era ai domiciliari, ha mostrato agli agenti una gamba ingessata. L’infortunio risalirebbe allo scorso luglio, quando la banda si sarebbe spostata a Cervia per «la trasferta estiva». In barba ai domiciliari.