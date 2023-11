Banda di usurai, pene fino a 10 anni: "Gli interessi arrivavano al 200%"

Bollate 8Milano), 28 novembre 2023 – “Non fare il furbo, lascia il bambino a casa o ti prendo a schiaffi davanti a lui". È la minaccia che aveva ricevuto un 58enne di Bollate dagli strozzini per convincerlo a pagare cifre altissime per sanare un piccolo debito contratto con gli aguzzini.

"Se a fine mese non sei pronto, vedi te come ti cucino quella bella faccia da porco che hai", è un’altra frase intercettata dai carabinieri e pronunciata nei confronti delle vittime, che venivano chiamate i "polli".

Ora per la banda dedita a usura ed estorsione, che ha mietuto almeno dieci vittime, ricorrendo anche a violenza fisica e pestaggi, sono arrivate tre condanne con il rito abbreviato e due patteggiamenti con pene fino a 9 anni e 8 mesi di reclusione. Li ha decisi la gup del Tribunale di Monza Silvia Perrucci. Gli imputati nell’ottobre 2022 erano stati arrestati dai carabinieri. Le indagini dei militari, durate tre anni, hanno preso avvio nel 2019.

È stato allora che alcune vittime, non riuscendo a pagare il primo esoso debito, erano state indirizzare dal proprio creditore ad altri componenti del clan per reperire il denaro necessario. Per gli investigatori si trattava quindi di "un vero e proprio “consorzio” di soldi a strozzo con interessi anche del 200%".

A far scattare gli approfondimenti dei carabinieri della Stazione di Limbiate è stata una perquisizione all’interno di alcune abitazioni del posto.

Abitazioni occupate da alcune famiglie di origini libiche che - riferiscono i militari - "nel corso degli anni, hanno allacciato vincoli di parentela e amicizia con altri clan di pregiudicati, sia italiani che di origine libiche e marocchine" giungendo a un unico gruppo di strozzini che collaboravano in un "giro capace di “autoalimentarsi”, creando a cascata dei veri e propri "debitori perenni" incapaci di uscire dal circolo vizioso. All’arrivo dei carabinieri , erano iniziati a volare dai balconi pacchetti con all’interno Rolex d’oro e mazzette di soldi.

Ma i militari avevano recuperato circa 50mila euro in contanti, assegni bancari post datati per circa 5mila euro, orologi Rolex, Tag Heur, Janvier per un valore di circa 30mila euro e monili in oro per altri 5mila euro.

Altre denunce erano poi seguite: quella di un 37enne di Limbiate, un piccolo imprenditore, caduto in pesanti difficoltà economiche a causa della dipendenza da cocaina e dalla separazione con la moglie.

E ancora un giovane 22enne che, per un prestito di 700 euro era stato costretto a contrarne altri con soggetti diversi per poter pagare le rate.Un incubo che gli era costato 100mila euro. Tutti avevano ricevuto minacce e botte, prima di convincersi a recarsi dai carabinieri.