Banda delle Nike, altre denunce in Procura

Saranno giudicati in abbreviato i tre componenti della "banda delle Nike", finiti in manette una decina di giorni fa per rapina aggravata. All’appello della Procura si sono aggiunte altre tre segnalazioni che saranno vagliate dagli investigatori, ma che presentano già elementi simili alle modalità con cui la banda entrava in azione. I rapinatori acquistavano dai siti di ecommerce abbigliamento originale, soprattutto della marca “Nike e Supreme”, quando arrivavano all’appuntamento sempre in scooter, estraevano una pistola, la puntavano alla tempia del venditore e fuggivano con la merce. Quattro i casi accertati, il sospetto degli investigatori è che la banda abbia agito indisturbata per molti mesi e che chi è stato rapinato nella maggior parte dei casi abbia deciso di non sporgere denuncia. Spesso è difficile denunciare, la banda, stando ai racconti di chi ha consentito l’arresto dei tre, aveva modi piuttosto spregiudicati e violenti. Come l’episodio avvenuto al Gratosoglio, uno della banda Adb Hadij, 22 anni, residente in via Baroni, insieme al complice, dopo aver acquistato online cinquemila euro di scarpe griffate si era presentato all’appuntamento. Il tempo di accertare l’identità del venditore e uno dei due, mentre l’altro faceva da palo, estrae una pistola che gli punta alla tempia: “Stai fermo, non ti muovere tieni giù le mani e dammi la merce. Se ti agiti ti sparo in testa" .Un caso coinvolge anche un minore. Lo hanno trascinato di peso in un angolo di una via, lo hanno insultato, minacciato, spintonato e poi lo hanno obbligato a togliersi le Nike Air. Nell’ultima rapina denunciata si sono mostrati travisati, immaginando, forse, che le vittime avessero già sporto denuncia. Gli arresti sono scaturiti da un’indagine partita proprio grazie alla vittima. Gli investigatori sono certi che le aggressioni sono continuante almeno fino alla fine del 2022.