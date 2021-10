Milano, 5 ottobre 2021 - La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, ha sgominato un’associazione per delinquere denominata “Barrio 18”: gli agenti in queste ore stanno eseguendo ordinanze di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di una ventina di cittadini salvadoregni, emesse dal Gip Stefania Donadeo, su richiesta dei pm Cecilia Vassena e Francesca Crupi, coordinati dal Procuratore Aggiunto Laura Pedio.

Per le operazioni sono impiegati circa 100 agenti, tra cui personale delle Squadre Mobili di Trento, Bergamo, Pavia ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.