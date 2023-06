Banda assalta sala slot Più danni che bottino

Banda all’assalto della sala slot sulla Provinciale, più danni che bottino: i ladri, per portarsi via gli incassi prelevati da alcune macchinette, hanno danneggato l’ingresso a vetri e poi saccheggiato i locali. È avvenuto l’altra notte alla sala giochi che si trova, insieme ad altri esercizi, nella zona commerciale a ridosso della Provinciale Trezzo-Monza, sulla via per l’oasi della Fornace. I malviventi sarebbero arrivati in auto, si sarebbero introdotti dal retro dopo aver sfondato un ingresso e sono poi fuggiti in auto, con un bottino comunque ancora in corso di conteggi. Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri di Pioltello alla ricerca di maltolto e responsabili. L’azione del gruppo sarebbe stata parzialmente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza esterne al locale, ora al vaglio dei militari. Secondo una primissima ricostruzione si tratterebbe di un gruppo di quattro persone, armato di arnesi da scasso e che ha agito a volto parzialmente coperto.Monica Autunno