Banco di solidarietà: ventuno anni di aiuti a oltre 160 famiglie

Ventun anni di presenza sul territorio e 160 famiglie, sangiulianesi e ucraine, che ricevono ogni mese un pacco viveri. L’attività del Banco di solidarietà Leotta&Bigoni, associazione nata nel 2002 per aiutare i bisognosi, è sostenuta anche da iniziative come il Donacibo, raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, che coinvolge il popolo delle scuole.

L’edizione 2023 dell’iniziativa, che tra marzo e aprile ha interessato 27 plessi fra San Giuliano, San Donato, Milano, Rozzano e Melegnano, ha permesso di raccogliere quattro tonnellate e mezzo di alimenti non deperibili, donati da bambini, ragazzi e loro familiari. Un materiale prezioso, che contribuirà a comporre i pacchi per i nuclei in stato di disagio.

Donacibo è organizzato dallo stesso Banco di solidarietà col patrocinio del Comune; vi partecipano scuole di ogni ordine e grado, dalle materne fino ai licei. L’obiettivo è spingere gli studenti, e le loro famiglie, ad effettuare un gesto generoso, facendo qualcosa di utile per la comunità.