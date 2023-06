Baby scafista preso a San Siro, in barca con 618 migranti: "Era tra i capi equipaggio"

Appena scarcerato in Sicilia, ha pensato bene di sparire nel nulla. Quattro mesi dopo, il Riesame di Catania ha ribaltato la decisione del gip, ma ormai di Yuossef Abdel Elfeky si erano già perse le tracce. Mercoledì pomeriggio, a distanza di tre mesi dal secondo verdetto, il diciannovenne egiziano, accusato di aver fatto parte dell’equipaggio di una "carretta del mare" con 618 migranti agganciata dalla Diciotti della Guarda costiera al largo di Roccella Jonica il 29 ottobre scorso, è stato intercettato casualmente dagli agenti della Squadra mobile, impegnati in un servizio anti-borseggi in piazzale Selinunte: controllato in via Zamagna senza documenti, il giovane nordafricano è stato portato in Questura per ulteriori accertamenti.

Le procedure di fotosegnalamento e il confronto delle impronte hanno associato il nome di Elfeky alla misura della custodia cautelare in carcere emessa il 4 aprile dal Tribunale del capoluogo etneo. Risultato: il diciannovenne è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dai poliziotti coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola. Stando a quanto ricostruito negli atti d’indagine, l’egiziano era stato sottoposto a fermo insieme ad altri sette presunti scafisti connazionali (di cui uno minorenne) quattro giorni dopo lo sbarco dell’imbarcazione stracarica partita dalla Libia, con l’accusa di aver compiuto "atti diretti a procurare l’ingresso illegale in Italia dei cittadini extracomunitari trasportati, dietro pagamento di considerevoli somme di denaro, fino a 130mila sterline egiziane (l’equivalente di 3.900 euro, ndr ), per ognuno dei migranti".

Tuttavia, il gip Luigi Barone non ha convalidato i fermi e ha disposto l’immediata scarcerazione di Elfeky e dei presunti complici. La Procura ha presentato ricorso contro la decisione, ottenendo il via libera del Riesame il 4 aprile. In primo grado, il gip non aveva tenuto in considerazione i verbali di quattro dei 334 migranti sbarcati a Catania, sostenendo che i pm avrebbero dovuto sentirli alla presenza di un difensore e "in qualità di indagati del reato di immigrazione clandestina". Una tesi non condivisa dal Riesame, che ha escluso la configurazione del reato in capo ai migranti, soccorsi a 15 miglia marine dalle coste calabresi, e quindi "ben oltre il limite delle 12 miglia marine" che segna l’inizio delle acque territoriali.

Fatta questa premessa, i giudici sono passati al merito delle testimonianze, reputandole "lineari, precise, dettagliate, circostanziate e pienamente convergenti". La ricostruzione dell’accusa ha poi trovato conferme dalle dichiarazioni dell’unico minorenne fermato, che ha confermato di aver fatto dell’equipaggio col compito di "distribuire acqua e cibo ai migranti" e tirato in ballo il fratello, additandolo come "responsabile dell’equipaggio" insieme a un ventottenne e a Elfeky. Quest’ultimo, quindi, non era "un comune migrante scelto dai trafficanti e frettolosamente istruito per svolgere compiti di gestione", bensì uno scafista inserito in un "complesso sistema di organizzazione criminale, nell’ambito del trasporto internazionale illecito di migranti".