Milano, 6 ottobre 2020 - E' stato inaugurato a Palazzo Pirelli il primo baby pit stop: uno spazio dedicato all'allattamento e al cambio dei pannolini. "Un segnale importante di accoglienza e di aiuto alle famiglie", precisa Letizia Caccavale, presidente del Consiglio per le Pari opportunià della Lombardia.

Questo baby pit stop è il secondo che la Regione decide di introdurre nelle sedi istituzionali. Come ricorda l'assessore regionale alla Politiche per la famiglia, Silvia Piani, "qualche settimana ne e' stato aperto uno a Palazzo Lombardia". E' un "piccolo passo in avanti, una goccia nel mare, come direbbe Madre Teresa, ma quel mare di quella goccia sentirebbe la mancanza", ha commentato Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Presente al taglio del nastro anche il governatore, Attilio Fontana.