Baby clochard, in Lombardia un esercito di quasi tremila minori senza fissa dimora

Milano – Sono oltre 2.800 i minori senza fissa dimora che vivono nelle città lombarde, di cui 1.611 nei soli capoluoghi. I dati, fotografati attraverso le iscrizioni all’anagrafe di tutti i Comuni lombardi e pubblicatI da Openpolis, sono probabilmente al ribasso, perché la precarietà abitativa rende difficile intercettare la presenza sul territorio. Nel 2021, infatti, a livello nazionale dalle anagrafi comunali risultavano oltre 9mila minori senza fissa dimora (più rari i senza tetto), di cui quindi un 30% in Lombardia; la prima rilevazione ad hoc fatta dall’Istat, nell’ambito del censimento della popolazione, parla invece di 13mila minori, circa il 13,3% dei senza tetto che vivono in Italia, segno che c’è ancora un sommerso che non si riesce ad intercettare di persone che non vengono iscritte in anagrafe ai comuni.

Guardando ai dati lombardi, la provincia di Milano è al vertice con ben 1.697 minori senza fissa dimora registrati dai comuni (di cui 1.385 nel capoluogo); segue quella di Brescia con 245 e Bergamo con 223; il Lecchese ne conta 41, la provincia di Como 60, Sondrio 1. Tra i capoluoghi, invece, dopo Milano, il valore assoluto più alto è quello di Monza (58), seguita da Cremona (46), Pavia (42), Brescia (22). Le grandi città sono i poli maggiormente attrattivi, ma su 1.506 comuni lombardi, 492 hanno almeno un caso sul territorio.

Ma chi sono? Dietro i numeri ci sono storie di fragilità, che espongono anche al rischio di finire nelle mani della criminalità. Si tratta, infatti, di minori che non hanno una dimora fissa, che – almeno per la parte emersa – vengono quindi iscritti in anagrafe dai Comuni, generalmente a un indirizzo fittizio, oppure al recapito di associazioni che se ne occupano. "Nelle casistiche di cui ci siamo occupati – spiega l’assessore ai servizi sociali del Comune di Brescia, Marco Fenaroli – si tratta di ragazzi che, per vari motivi, si allontanano dalla famiglia, oppure minori stranieri non accompagnati, ragazze e ragazzi fuoriusciti da percorsi di istruzione, vulnerabili sotto vari punti di vista. Ci sono poi situazioni di famiglie sotto sfratto, che magari non accettano, per vari motivi, soluzioni abitative proposte dai servizi".

Questi ultimi casi rischiano di aumentare i numeri anche dei minori senza fissa dimora, vista la costante crescita del disagio abitativo (di cui i senza fissa dimora sono solo la punta dell’iceberg). L’assenza di un’abitazione stabile porta, a cascata, conseguenze anche su tutti gli altri diritti, dall’accesso all’istruzione ed attività educative all’alimentazione sana, fino ai servizi sanitari. Per questo lo scorso anno è stato approvato il piano d’azione italiano per tutelare i minori a rischio povertà ed esclusione, sulla scorta del piano di azione europeo Child Guarantee per tutelare le vulnerabilità sociali dei minori. Tra le misure previste, alcune riguardano anche il diritto all’abitare come premessa per garantire l’inclusione sociale, in base al quale anche i sindaci possono avere alcune competenze connesse con la precarietà abitativa, soprattutto per le fam iglie con persone minorenni o meritevoli di tutela.