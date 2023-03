Azienda da oltre 50 anni sul territorio A Trezzano polemica per l’ordinanza

Una realtà che era sul territorio al confine di Trezzano da oltre 50 anni. La Immobiliare Cave Sabbia, finita tra gli indagati dell’inchiesta della Dda su traffici illeciti di rifiuti, è un’azienda storica sul territorio, anche se negli ultimi mesi ha pensato di trasferirsi altrove. Per il Comune di Trezzano non ha mai lavorato direttamente, ma è stata protagonista dei lavori che hanno portato alla demolizione della vecchia piscina di via Morona. La ditta sotto indagine era stata coinvolta dal privato che aveva concordato con il Comune di demolire il rudere come scomputo per lavori residenziali in via Maroncelli. L’operatore aveva chiesto quindi la collaborazione della Immobiliare Cave Sabbia per portare via i resti della piscina.

Nessun rapporto di lavoro diretto con il Comune, quindi, come sottolinea il sindaco Fabio Bottero che proprio poche settimane fa aveva incontrato i rappresentanti dell’azienda per discutere di un’ordinanza che proprio non piaceva alla Immobiliare. Il sindaco, infatti, aveva vietato il passaggio di camion proprio nella zona dell’azienda, sollevando le proteste dell’Immobiliare che aveva chiesto al Comune di rivedere l’ordinanza. L’azienda, chiusa da oltre un anno perché in seguito a un controllo era stato trovato un quantitativo di rifiuti più alto della norma, era pronta a riprendere le attività, ma ritenevano appunto l’ordinanza del sindaco limitativa per ricominciare a lavorare a pieno ritmo. "L’ordinanza è volta a limitare il traffico di grossi mezzi in aree cittadine - spiega Bottero -, cercando di abbattere lo smog e i disagi creati dai continui passaggi di mezzi pesanti. Purtroppo questo è un problema serio per Trezzano: da anni chiediamo un intervento delle istituzioni e studiamo soluzioni". Francesca Grillo