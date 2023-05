Pasticcio giudiziario a Milano, i legali di Palazzo Marino perdono in tribunale... contro il Comune

Milano – È una contesa quasi paradossale. Non tanto perché i ricorrenti non abbiano il diritto di far causa al Comune, quanto per il ruolo che ricoprono a Palazzo Marino: quello di legali dell’amministrazione stessa. Sì, gli avvocati impegnati nelle diatribe giudiziarie che coinvolgono l’amministrazione di piazza Scala hanno deciso di rivolgersi al Tar. Il motivo? Sono convinti di avere le carte in regola per accedere alla fascia retributiva 4F riservata alle Alte professionalità.

I giudici non la pensano così, visto che hanno respinto il loro ricorso. O meglio: hanno valutato come inammissibile l’istanza, rimandando la questione al momento in cui le modifiche sperimentali al regolamento interno dovessero diventare definitive. La vicenda è particolarmente intricata, ed è necessario mettere alcuni punti fermi per orientarsi. Dal 28 novembre 2001, si legge nella sentenza pubblicata nei giorni scorsi, gli avvocati del Comune – che hanno superato un concorso pubblico per diventarlo e sono firmatari di un contratto individuale che prevede per loro l’applicazione dell’accordo nazionale di lavoro – sono titolari dell’incarico di "Posizione organizzativa" (Po).

Un incarico classificato nella fascia allora massima (la terza), che porta con sé l’attribuzione di un’indennità di posizione e di una di risultato in caso di valutazione positiva a fine anno. Nel 2004, il contratto nazionale istituisce la figura delle "Alte professionalità" (Ap); che viene recepita solo nel 2018 dal Comune con una delibera ad hoc. I legali di Palazzo Marino finiscono in "terza fascia", ma solo nel luglio 2021 vengono a sapere ufficialmente che nel frattempo l’amministrazione ha introdotto in via sperimentale anche una fascia 4. A quel punto, chiedono di esservi inseriti, ma da piazza Scala rispondono in maniera negativa.

Le attività degli avvocati, è la sintesi della lettera di diniego, sono "già apprezzate e valorizzate in sede di riconoscimento di un incarico di Ap in F3". Da lì la causa degli avvocati del Comune... contro il Comune: dal loro punto di vista, i professionisti reputano illegittima e irragionevole la scelta di "premiare maggiormente posizioni lavorative che svolgono comunque compiti che hanno un livello di responsabilità inferiore". I giudici del Tar non hanno affrontato la questione nel merito, rinviando tutto alla fine dell’attuale mandato sindacale.