Minacce e violenze contro sindaci e assessori: nel Milanese sono quattro i Comuni più colpiti

Trezzano sul Naviglio (Milano) – “Fare il sindaco è ancora un mestiere pericoloso", sottotitola Avviso pubblico, la rete antimafia di enti locali e Regioni, nell’annuale rapporto sulle Amministrazioni sotto tiro.

Nel 2022 in Italia sono stati 326 gli atti intimidatori, di minaccia e violenza contro sindaci, assessori, consiglieri comunali, amministratori e dipendenti della pubblica amministrazione. Il 18% del totale ha riguardato le amministratrici donne. La Lombardia è la quinta regione per numero di minacce, la prima nel nord Italia. Anche se il trend è in calo (-25% dei casi rispetto al 2021) i numeri profilano un quadro comunque preoccupante. In Lombardia sono 7 le province colpite, 16 comuni con 23 atti intimidatori. Solo nell’area metropolitana ci sono quattro comuni presi di mira nella lista del rapporto di Avviso pubblico: Sesto, Melegnano, San Giuliano e Rozzano.

"I numeri dimostrano che gli amministratori locali restano le prime figure verso cui si riversano pressioni criminali e sociali – commenta Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio e coordinatore regionale di Avviso pubblico –. La riduzione in termini numerici non deve farci pensare a condizioni migliori". Secondo Bottero c’è una criticità evidente: "Amministratori o dipendenti pubblici vittime di atti intimidatori o forme di aggressione rinunciano a denunciare per mancanza di fiducia nel sistema di tutela legale e protezione – evidenzia il coordinatore –. È quindi sempre più importante che le istituzioni nazionali sostengano in modo concreto gli Enti locali, in questa casistica specifica così come sulle attività correnti". E nella pratica, "va mantenuto anche negli anni a venire il fondo ministeriale a sostegno degli amministratori colpiti da intimidazioni e aggressioni – conclude Bottero –. Si avverte forte il rischio di un disimpegno dall’attività amministrativa. Il nostro Paese deve evitare con tutte le forze che ciò accada, proprio in una fase storica in cui sono in corso grandi immissioni di risorse economiche già mira delle organizzazioni criminali".