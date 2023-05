"Avete rubato" E li aggredisce con una katana

L’accusa di aver messo a segno un furto, non si sa quanto fondata. Il confronto in strada. E le lame che spuntano all’improvviso. Il rocambolesco pomeriggio di via Montegani si è concluso con una denuncia per porto abusivo di armi per un quarantaquattrenne di origine cubana, che si è visto sequestrare dalla polizia pure la sua collezione di katane giapponesi. Tutto è iniziato attorno alle 19 di mercoledì, quando l’uomo, di passaggio in zona Cermenate, ha notato una decina di ragazzi, verosimilmente di origine nordafricana, nell’area verde all’angolo con via Palmieri. Ha subito fermato la macchina, credendo di riconoscere in loro gli autori di un raid in una cantina di proprietà del figlio. Così è sceso e si è avvicinato agli sconosciuti, accusandoli senza mezzi termini di aver derubato la sua famiglia.

Gli altri, per tutta risposta, hanno iniziato a scagliarsi contro bottiglie di vetro e sassi. A quel punto, il cubano è tornato sui suoi passi, ha aperto il portellone posteriore dell’auto e ha tirato fuori una katana e un coltello da collezione che aveva appena recuperato a casa del figlio per riportarli nella sua abitazione: alla vista delle lame, i nordafricani sono scappati impauriti. Qualcuno, nel frattempo, ha chiamato il 112, segnalando la presenza di un uomo armato in strada; da lì è scattato l’intervento degli agenti del commissariato Scalo Romana, guidati dal dirigente Achille Perone, che hanno denunciato l’uomo e sequestrato katane e coltelli.