"Avete dovuto chiamare la polizia" Da Baby Gang a Neima e La Rue: quando la trap fa rima con violenza

di Nicola Palma

Dalle scorribande di Baby Gang alla faida tra Simba La Rue e Baby Touchè. Dallo scontro a San Siro tra Kappa24k e Carletto Testa all’aggressione a mano armata di corso Como. Trap e violenza. Palco e realtà che si sovrappongono. Testi di canzoni che quasi anticipano quello che succederà nel mondo reale. Solo l’inchiesta della polizia dirà se l’episodio di martedì sera in via Cusago vada inserito in questo elenco, ma le premesse ci sono tutte. Prima la scazzottata cinque contro cinque. Poi i colpi esplosi in rapida successione.

Proiettili impazziti che hanno bucato la portiera di una Mercedes e che solo per un caso non hanno provocato danni irreparabili. Uno dei proiettili, di rimbalzo, ha sfiorato il polpaccio di Alessandro R., ventiquattrenne nativo di Lodi e residente a Cassano d’Adda, provocandogli un’ustione che guarirà in due giorni. Le indagini sono alle battute iniziali: i primi accertamenti investigativi, poco o nulla indirizzati dalla testimonianza del ferito, sembrano inserire il raid in uno scontro tra gruppi rivali. Quello di cui faceva parte R., specialista della disciplina delle arti marziali miste (Mma) che su Instagram vanta follower di spicco nella scena trap in salsa meneghina (Rondodasosa, Sacky e Neima Ezza), è arrivato dall’hinterland in macchina e ha tentato di fare irruzione nel palazzo in cui ha sede l’etichetta discografica "Milano ovest", a cui è legato il ventitreenne Andrea Arrigoni, in arte Shiva, musicista da 5 milioni di ascolti mensili sulla piattaforma Spotify. Pare che fosse proprio lui il bersaglio della spedizione punitiva, anche se al momento non ci sono elementi certi per collocarlo sulla scena. In ogni caso, il blitz è stato respinto; anzi, R. ha avuto la peggio ed è stato costretto a citofonare a casa di un residente della zona per chiedere aiuto. La chiamata al 112 ha generato l’intervento di Volanti e Mobile: il ventiquattrenne ha raccontato poco o nulla, ma gli agenti guidati dal dirigente Marco Calì hanno comunque imboccato la strada della spedizione punitiva, organizzata dal gruppo di R. per vendicare un video con pesanti offese a sfondo sessuale comparso sui social nei giorni scorsi.

Quello che ha fornito più informazioni è stato indirettamente Shiva, che in una story ha offerto la sua versione dei fatti ai suoi fan: "Siete venuti illegalmente dentro casa mia, cercando di cogliermi di sorpresa, ma l’unico risultato che avete ottenuto è che siete scappati e avete chiamato la polizia in vostro aiuto", la frase indirizzata agli avversari. E ancora: "Questo episodio non mi intimidisce, anzi mi rende più forte". Quindi l’avviso ai naviganti: "Non giocate col fuoco se avete paura di bruciarvi, rispettate il prossimo perché sennò il karma vi colpirà duramente". L’inchiesta partirà dall’analisi delle telecamere della zona (i filmati sono stati già acquisiti), dai quattro bossoli calibro 9x21 repertati dalla Scientifica e dalla Range Rover abbandonata in via Cusago dal gruppo di R.