La storia di Ave Cantarini: " La vita mi ha messo alla prova. Ma ho perdonato chi tradì papà"

Ave Cantarini nella sua casa, una storia da raccontare

Milano – Casa sua è una piccola cappella di silenzio. La voce della radio sembra amplificarlo anziché interromperlo. Eppure corso Como sbatte le nocche contro le sue finestre. Solo certe notti è diverso. Ce ne sono alcune alle quali lei non ha ancora fatto l’orecchio: quelle in cui il volume dei locali e della folla cresce. Succede, in particolare, nelle notti d’estate. La sua Milano, del resto, è "quella della neve e della nebbia". L’una e l’altra cadono senza che se ne oda il tonfo. E l’inverno e il freddo per lei sono sempre state uno stato d’animo, un’occasione, fin da quando era bambina: radunarsi intorno al focolare con i suoi fratelli e i suoi genitori, ecco il bello. Il suo sorriso, però, è nato più avanti, è nato in un giorno preciso, quello in cui ha trovato la forza per perdonare l’amico di famiglia che ha tradito suo padre. Da allora non se l’è più tolto dalle labbra, quel perdono. Da allora ogni suo sorriso sembra raccontare quel momento. "Dio ci mette alla prova per farci capire come siamo fatti", spiega lei. Ave Cantarini ha 87 anni, oggi. Nata a Giano dell’Umbria, in provincia di Perugia, suo padre...