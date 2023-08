Avanza il progetto per l’autonomia Da villa della mafia a Casa dei disabili

di Barbara Calderola

Dai soldi sporchi al cohousing. La villetta confiscata alla mafia a Rodano diventa la nuova Casa dei disabili. Alloggi per l‘autonomia ristrutturati con 715mila euro in arrivo dal Pnrr e messi a disposizione del distretto. Si allarga così la mappa del welfare che comprende altri tre appartamenti a Pioltello e Vimodrone. Una rinascita in grande stile con la regia del Comune. Prossimo passo, "il cantiere per il restyling in via del Noce e poi l‘arrederemo - spiega l‘assessore alla partita Monica Corrado - un intervento tagliato su misura per chi abiterà qui in futuro". Al loro fianco "ci sarà un‘équipe multidisciplinare che sosterrà il cambiamento verso la vita indipendente con l‘opportunità di un inserimento nel mondo del lavoro". Il progetto e i soldi infatti arrivano dal Ministero. Un investimento che si aggiunge alle altre risorse destinate al settore nel 2023, 456mila euro, dei quali 217mila per il sostegno dell‘handicap. "La Casa è un‘azione che va nella direzione di rendere l‘inclusione sempre più reale sul territorio", ancora l‘assessore. Il modo migliore per dare un futuro allo stabile, uno dei 68 tolti alla criminalità organizzata in Martesana, già simbolo di riscatto. Un percorso che i sindaci avevano tracciato a marzo, a Pioltello, durante la camminata anti-mafia organizzata con Libera con focus proprio sugli edifici sparsi in 20 comuni della zona pronti a ritornare alla collettività. "Un numero importante considerata la tipologia di territorio - dicono gli amministratori - che certo sconcerta, ma che attesta la presenza dello Stato anche su questo fronte". Dalla fine delle procedure alla nuova vita possibile degli stabili requisiti un percorso molto lungo, "ma vi sono stati precedenti importanti. A Melzo, dove qualche anno fa una villetta confiscata fu assegnata alla Croce Bianca. Sono tempi protocollari, ma le risposte arrivano". La tematica è stata fra molte altre al centro dell‘incontro fra i sindaci di zona e il magistrato Nicola Gratteri, a Cassina de’ Pecchi a metà ottobre. Ai sindaci il procuratore di Catanzaro impartì anche qualche consiglio anti contaminazione: "Dotatevi di un buon segretario comunale e di un capo ufficio tecnico affidabile. E lanciate ogni giorno dei piccoli segnali. Ad esempio? Il caffè quotidiano al bar, davanti a tutti, con il comandante dei vigili o dei carabinieri. Funziona".