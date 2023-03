Autobus fantasma da due anni "I nostri figli non hanno mezzi per raggiungere la scuola"

di Barbara Calderola

Autobus fantasma da due anni, "i nostri figli non hanno mezzi per andare a scuola", il quartiere Cascina San Maurizio organizza un flashmob durante il consiglio comunale. Protesta a Cernusco del rione "senza trasporto pubblico", spiega il portavoce Antonio Mazzola. In aula, intanto Rita Zecchini, capogruppo di Sinistra per Cernusco-La città in comune presenta un’interpellanza "per sapere come mai l’Amministrazione non si sia fatta carico di un problema così importante. Per non rimanere solo uno slogan, la vicinanza ai cittadini da parte di chi governa deve tradursi in ascolto e poi diventare risposta ai bisogni veri". Nulla di tutto ciò per ora in via Fontanile dove la fermata c’è, ma non i pullman che "restano un miraggio". "E anche ottenere le strisce gialle non è stato facile", sottolineano i residenti, sono arrivate nel 2021 dopo un lungo percorso. Per Zecchini la carenza è ancora più grave "alla luce del fatto che un servizio pubblico dovrebbe coprire tutto l’abitato, non solo il centro, ma anche la periferia. Altrimenti si nega il diritto alla mobilità a un pezzo di cittadinanza". Il caso fa emergere un’altra contraddizione: la città della bicicletta con tanto di bandiera gialla Fiab, "incentiva l’iper uso delle auto - ancora il portavoce - senza le quali i nostri ragazzi non arriverebbero mai alle medie in via don Milani, al di là del Naviglio". Di mezzo c’è la burocrazia. Gli uffici municipali hanno infatti informato i residenti "di essere in attesa del sopralluogo dell’Agenzia dei trasporti che deve verificare la conformità della fermata e solo dopo si potrà procedere alla modifica della linea". Zecchini ha chiesto in aula "di accelerare per evitare altri disagi alle famiglie. La vicenda - conclude - denota scarsa attenzione alle loro necessità".